Лёгкие правки на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки592 просмотра
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Проект на Laravel.

Quiz сайт ответов на вопросы с обратным счётчиком.

Нужно вывести страницу подсказок, после определённых вопросов.

Страница (hint1.blade.php) свёрстана.

Laravel
2 года назад
0verride
Евгений 
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад