Нужно написать счетчик продаж

Есть веб-сайт по продаже билетов на рыболовные турниры http://www.scorefishing.com при покупке билета нужно вывести остаток в виде двух знаков: продано / осталось : sold / available. Результаты должны выводится для каждого соревнования отдельно. Так же должна формироваться турнирная таблица. Данные нужно взять из строки Angler 1, Angler 2 - при формировании команды, либо данные имя и фамилия при покупке одиночного билета. Турнирная таблица есть и она стандартная всегда.