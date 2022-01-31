Нужно написать счетчик продаж

проект на перфексперфекс и модуль склад у меня уже естьНужно сделать CRM систему которая будет управлять бизнесомБизнес - товары для животныхЭта система должна быть синхронизирована в автоматическом режиме с амазоном и магазином на вордпрессТакже нужно чтобы ...
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Есть веб-сайт по продаже билетов на рыболовные турниры http://www.scorefishing.com при покупке билета нужно вывести остаток в виде двух знаков: продано / осталось : sold / available. Результаты должны выводится для каждого соревнования отдельно. Так же должна формироваться турнирная таблица. Данные нужно взять из строки Angler 1, Angler 2 - при формировании команды, либо данные имя и фамилия при покупке одиночного билета. Турнирная таблица есть и она стандартная всегда.
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