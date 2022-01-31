Нужно написать счетчик продаж

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки667 просмотров
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Есть веб-сайт по продаже билетов на рыболовные турниры http://www.scorefishing.com при покупке билета нужно вывести остаток в виде двух знаков: продано / осталось : sold / available. Результаты должны выводится для каждого соревнования отдельно. Так же должна формироваться турнирная таблица. Данные нужно взять из строки Angler 1, Angler 2 - при формировании команды, либо данные имя и фамилия при покупке одиночного билета. Турнирная таблица есть и она стандартная всегда.  

2 года назад
guest_16436172594875
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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