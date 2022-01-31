Сделать лендинг на тильде

Веб-программированиеЗакрыт34 заявки818 просмотров
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Нужен простой лендинг на тильде 3-5 секций, можно из стандартных блоков в едином стиле. Цена? Срок?

2 года назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
14 дней назад