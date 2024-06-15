Создание дизайна в Figma: Landing Page, интернет-магазин, сайт-визитка. Сайты «под ключ» на Tilda. Буду рада сотрудничеству!
Привет )
Я Web-дизайнер и я качественно выполню Ваши пожелания)
Постоянно учусь и совершенствуют свои навыки
Делаю дизайн для:
• Лендингов;
• Интернет-магазинов;
• Сайтов-визиток;
• Редизайн/доработка существующего сайта;
• Сайты «под ключ» на Tilda.
Условия сотрудничества:
• Обсуждение ТЗ;
• Изучение задачи и тематики, анализ конкурентов, заполнение брифа;
• Обсуждение сроков и стоимости;
• Выполнение работы;
• Внесение правок;
• Передача готового макета (файл в Figma) со всеми исходниками.
Правки:
Правки - это нормально) Отношусь к ним хорошо и все они бесплатные )
Портфолио
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