Создание дизайна в Figma: Landing Page, интернет-магазин, сайт-визитка. Сайты «под ключ» на Tilda. Буду рада сотрудничеству!

Привет )

Я Web-дизайнер и я качественно выполню Ваши пожелания)

Постоянно учусь и совершенствуют свои навыки

Делаю дизайн для:

• Лендингов;

• Интернет-магазинов;

• Сайтов-визиток;

• Редизайн/доработка существующего сайта;

• Сайты «под ключ» на Tilda.

Условия сотрудничества:

• Обсуждение ТЗ;

• Изучение задачи и тематики, анализ конкурентов, заполнение брифа;

• Обсуждение сроков и стоимости;

• Выполнение работы;

• Внесение правок;

• Передача готового макета (файл в Figma) со всеми исходниками.

Правки:

Правки - это нормально) Отношусь к ним хорошо и все они бесплатные )

Сертификат

Сертификат

Сертификат