Разработчик на TILDA

Ребят привет всем, у нас есть сайт не законченный на тильде, хотелось бы обсудить, сроки, бюджет(какова цена работы)(общие вопросы), и могли бы Вы взяться за это? прикреплю ниже ссылку на сайт [url=http://fh.software.tilda.ws/]http://fh.software.tilda.ws/[/url] и ссылку на макеты (на ...