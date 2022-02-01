Перенастроить модуль по приему смс (получение кодов)

Какая у меня задача.

Есть сайте уже стоит плагин для приема смс и отправки кодов, связка идет через sms.ru (айпителефония) с этим плагином.

Я сейчас хочу перенастроить плагин с отправки кодов смс, на отправку звонка и ввода последних четырех цифр входящего звонка, чтобы было не через смс, а через телефонный звонок, по последним 4 цифрам входящего номера.

Вот про эти звонки я говорю, тут подробней https://sms.ru/api/code_call

Плагин что у нас на сайте сейчас стоит https://digits.unitedover.com/

Сайт у нас на вордпрес+вукомерц

Связка у нас идет через sms.ru + плагин

1. Перенастроить плагин под прием кодов по звонку.

2. Нам нужно чтобы это работало на страничке (так как там установлен вход по смс сейчас и смене номера)

- Вход/регистрация

- В корзине (оплата)

- В личном кабинете (чтобы там человек мог сменить или установить номер телефона)