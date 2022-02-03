Спарсить твиттер аккаунты с opensea

Необходимо вытаскивать твиттер алиас со страниц на opensea.io

У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек

0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5->

opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5

Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter

d.pr/i/rRVEtk

Значит в базу данных нужно будет записать этот Honorary-BAYC-19 твиттер для кошелька 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 и подписать его как верифицированный, а если твиттер не привязан на opensea, то написать в БД что твиттер отсутствует.

Важно делать НЕ ПО API, а просто напрямую с OpenSea. Необходимо будет использовать какую-то библиотеку для обхода Cloudflare (вроде cloudscraper для python).

В заявке обязательно указывайте срок и цену.