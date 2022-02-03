Подключить страницу с формой к GOOGLE FORM

Всем привет. Кто может помочь новичку? Бюджет небольшой. Есть сайт который скопировали с сети, он стоит на хостинге и домене. Сам сайт работает вроде отлично все хорошо, но есть проблема в обратной связи (uForm) , не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Есть простая интернет-страничка с формой отправки данных (3 поля). Требуется подключить данную форму к сервису ФОРМ GOOGLE FORM для сбора данных.
Спасибо
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