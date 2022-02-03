PHP разработка

дравствуйте, требуется доработать php скрипты, написанные на php (самописные, они создавались без использования фреймворков). Они выполняют функцию вывода данных из одной таблицы бд в таблицу на вебстранице, а так же фильтрует данные.

Нужно значительно доработать и улучшить функционал, есть подробное тз, пришлю потенциальному исполнителю.

Работа объемная, по этому те кто хочет на пару дней подработать, пожалуйста не отвечайте.