Простой скрипт Tradingview

Здравствуйте уважаемые программисты.

Нужен простой скрипт .

Работаю на бинанс, версия для ПК.

Задача скрипта.

Я размещаю на графике любую линию, или любой объект в описание обьекта называю его к примеру F1

Каждый раз когда цена будет касаться любого объекта с таким названием , должен прозвучать какой то звук уведомление.

Я вообще не знаю реально это или нет.

Потому за ранее прошу прощение.

Так как после МТ4 я понятие не имею как установить этот скрипт в торговую платформу Бинанс версия для ПК. Если это овзможно отзовитесь пожалуйста