Нужно сделать на PHP-Laravel личный кабинет. Вёрстку предоставим. Функциональность:

а) Регистрация по телефону и email без подтверждения - главная страница с вводом номера/ящика

б) Авторизация по sms или email (отправка кода на телефон или почту, с

ограничениям - 1 сообщение в минуту, всего 3 сообщения в день)

в) После авторизации пользователь попадает на одну из двух страниц:

1. Страница оплаты

2. Страница со списком контента

г) Пользователи должны иметь следующие статусы: зарегистрирован, триал,

подписан, отписан. Если он находится в статусе зарегистрирован или

отписан, то попадает на страницу оплаты. В остальных случаях на список

контента

д) Контент лежит в базе в виде статей. Статья состоит из изображения, тип контента, заголовка и текста в виде html

е) Со страница списка контента пользователь может перейти на страницу статьи и обратно

ж) На списке статей реализовать кнопку для отписки, которая будет дергать

соответствующий endpoint для отписки и менять статус пользователя

з) Отдельно реализовать таблицу с логированием статусов пользователей

От вас ожидаю:

Уточняющие вопросы, если есть и примерную оценку по срокам и стоимости. А так же объем доступного свободного времени.