Сделать 4 задачи СТО (технического директора) компании

Рассматриваем, даже если не было такого опыта. Или не работали с каким-то сервисом. Можно привлечь спецов на помощь, если требуется.

В команде есть человек на бэкенд.

Задачи:

- Необходимо завершить интеграцию с 1С. На стороне 1С разрабатывать интеграцию будет другой человек. Нужно сделать передачу заказа в 1С на стороне сайта.

- Отдать оставшиеся 30% вёрстки приложения на фриланс или человеку по вашей рекомендации и проконтролировать качество выполнения;

- Прикрутить платёжный модуль yookassa и карты Yandex Map Kit;

- Предложения по оптимизации и развитию технологической инфраструктуры (например, AI на рекомендации продуктов; динамическое ценообразование каждой отдельной единицы ассортимента (по принципу высокого спроса в убере); оригинальное решение задачи о рюкзаке.

Сайт написан на Vue.js + самописная база данных. Стоит WebView. Если вы не владеете этим языком и готовы обосновать использование других технологий, то давайте обсудим использование вашего языка программирования (верстку отдадим на фриланс)

Мы делаем сервис доставки продуктов питания за 15 минут (дарксторы). Первое время будем работать только через мобильные приложения iOS и Android.

Пожалуйста, напишите в отклике какое у вас портфолио/опыт и срок. Если срок трудно сейчас понять, готов ответить на вопросы.