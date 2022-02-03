Доработать модуль Preorder

Нужно разработать телеграмм бота для поиска и предложений о работе . ТЗ буду писать по вашему шаблону .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Opencart 1.5.6.4
PHP 7.4
Нужно Доработать, Исправить и настроить Предзаказ.
1) Сделать автоматическую доставку цифрового товара на email и в личный кабинет в определенный день, который должен устанавливаться в админке в карточке товара. Кнопка Купить должна изменится на Предзаказ. Как бы отмечаешь галочкой, товар по предзаказу и кнопка на странице этого товара меняется на Предзаказ.
2) После предзаказа (после оплаты), сделать отправку email об предзаказе, без отправки цифрового продукта. Цифровой продукт чтоб доставлялся автоматически позже, при достижении даты релиза, которая будет установлена в карточке товара. В админ панели в списке заказов должно быть видно что это предзаказ.
3) На странице товара вывести информацию о том когда будет доставлен товар (доставка 05.02.2022). Так же вывести счётчик обратного отсчёта на странице товара (осталось дней, часов, минут, секунд).
4) Сделать автоматическое удаление товара из категории Предзаказ при достижении срока релиза.
5) Исправить автоматическую доставку цифрового товара на email при статусе заказа Pending. Так не должно быть. Должно отправляться письмо на email об ожидании оплаты, без отправки цифрового продукта. Сейчас email после оплаты не отправляется, закоментирован php код, который отвечает за отправку email. 6) Сделать возможность вывода информации из админки на страницу товара к примеру - Если цена упадет до релиза, мы вернём вам разницу. Сделать окно в админке для ввода информации.
Сайт мультиязычный, сделать адаптацию, если будет необходимо.
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