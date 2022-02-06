Переделать Лендинг

Есть Лендинг, который мне подарили. Нужно его привести в порядок. Т.е. переделать под мои, как говорится реквизиты, облагородить, сделать более информативным. Может добавить еще пару позиций товара, которые планируется продавать через этот одностраничник. В общем сделать его хорошо продающим Лендингом. Креатив и предложения приветствуются. Жду ваших предложений.