Добрый день! С радостью сделаю вам продающий лендинг, который привлечет новых клиентов

меня зовут Варвара, я вебдизайнер

я помогла 15+ людям вырасти в бизнесе за счёт создания продающего сайта

есть кейс, где за счёт редизайн сайта цена за рекламу уменьшилась в 10 раз, а количество кликов увеличилось в 3

хотите найти новых клиентов и увеличить продажи в два раза? тогда я готова с вами работать

тестовое задание с радостью выполню)

Прикрепляю портфолио: [https://www.behance.net/varyamaslova](https://www.behance.net/varyamaslova)

Сроки: 10-14 дней для лендинга

Я создаю сайты под ключ, то есть занимаюсь анализом конкурентов, созданием прототипа, версткой на Тильде, адаптирую сайт под различные устройства, делаю SEO-оптимизацию