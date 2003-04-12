Добрый день! С радостью сделаю вам продающий лендинг, который привлечет новых клиентов
меня зовут Варвара, я вебдизайнер
я помогла 15+ людям вырасти в бизнесе за счёт создания продающего сайта
есть кейс, где за счёт редизайн сайта цена за рекламу уменьшилась в 10 раз, а количество кликов увеличилось в 3
хотите найти новых клиентов и увеличить продажи в два раза? тогда я готова с вами работать
тестовое задание с радостью выполню)
Прикрепляю портфолио: [https://www.behance.net/varyamaslova](https://www.behance.net/varyamaslova)
Сроки: 10-14 дней для лендинга
Я создаю сайты под ключ, то есть занимаюсь анализом конкурентов, созданием прототипа, версткой на Тильде, адаптирую сайт под различные устройства, делаю SEO-оптимизацию
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Landing page24 просмотра
- Landing page30 просмотров
- Сайт для книжного магазина32 просмотра
- Сайт для визажиста26 просмотров
- Магазин16 просмотров
- Ресторан17 просмотров