Доработать чат на websocket

Есть некий полуготовый код на фреймворке workerman. Нужно сделать следующее:

1. Написать клиента на js/jq для общения с сервером, передача GET

параметров из формы html - возраст, пол, город, имя... html уже есть,

некий js тоже уже имеется, но работает не так как надо.

2. Сделать возможность связи не всех подключившихся клиентов, а только тет-а-тет

двоих свободных, которые в фильтре (возраст, пол, город) выбрали

заданные параметры.

3. Сделать возможность записи переписки в бд.

Т.е. основная задача написать как бы каркас, который будет работать, все

украшательства уже на другом исполнителе. И нужно будет объяснить, либо в

комментариях в коде написать как устроено все.

P.S. исполнитель должен обязательно знать принцип работы вэбсокета, пинг-понг, и фреймворк воркерман!