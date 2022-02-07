Доработать чат на websocket

Нужен fullstack программист. 1. Взять за основу библиотеку календаря fullcalendar.io, прикрутить к нему БД (postgres или mysql) и реализовать добавление/удаление/редактирование записей (скриншоты интерфейса ниже). Календарь очень хорошо задокументирован, все базовые функции уже реализованы. 2. Бэкенд ...
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Есть некий полуготовый код на фреймворке workerman. Нужно сделать следующее:
1. Написать клиента на js/jq для общения с сервером, передача GET
параметров из формы html - возраст, пол, город, имя... html уже есть,
некий js тоже уже имеется, но работает не так как надо.
2. Сделать возможность связи не всех подключившихся клиентов, а только тет-а-тет
двоих свободных, которые в фильтре (возраст, пол, город) выбрали
заданные параметры.
3. Сделать возможность записи переписки в бд.
Т.е. основная задача написать как бы каркас, который будет работать, все
украшательства уже на другом исполнителе. И нужно будет объяснить, либо в
комментариях в коде написать как устроено все.
P.S. исполнитель должен обязательно знать принцип работы вэбсокета, пинг-понг, и фреймворк воркерман!
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