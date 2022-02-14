Разработка мини-сайта для оплаты подписки на сервис

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок754 просмотра
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Необходимо разработать отдельный мини-сайт по ТЗ во вложении.

2 года назад
Ceramic_3D
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Evgunt
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$110
21 день
RUB