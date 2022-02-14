Создание сайта

Есть сайт на ПХПдокументация АПИмобильные приложениянужно сдлеть так чтобы информация добавляемая на сайте появлялаь и в моб приложениитакже нужны будут правки самого сайта
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Необходимо создать сайт нотариальной конторы. Примеры сайтов:
1. https://notarius-nechaeva.ru
2. https://notarius-na-taganke.ru
+ СЕО под тематику.
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