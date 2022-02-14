Подключить ПХП сайт к мобильному приложению

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки694 просмотра
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Есть сайт на ПХПдокументация АПИмобильные приложениянужно сдлеть так чтобы информация добавляемая на сайте появлялаь и в моб приложениитакже нужны будут правки самого сайта

2 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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