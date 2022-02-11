Сортировка таблицы

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Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки1092 просмотра
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сделать ячейку красной если ключ не удовлетворяет пребованием 

2 года назад
dimondobro
Дмитрий 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
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