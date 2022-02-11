Создать сайт

Необходимо создать [b]100 сайтов-одностраничников[/b]. [list][*][b]Тематика[/b] - рецепты, инфобиз, здоровое питание, ЗОЖ, магия, нумерология, спорт, онлайн-обучение.[*][b]Дизайн[/b] - может быть [u]не уникальным[/u] (могут быть копии уже существующих сайтов), главное, чтобы среди этих 100 сайтов не было двух ...