Создать сайт

$200
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок731 просмотр
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Создать сайт  - многостраничник.  ТЗ приложено отдельным файлом. Сроки - существенное условие договора. Сайт необходимо выполнить "под ключ" в течении 10 рабочих дней со всем наполнением и всем функционалом. 

2 года назад
granitka777
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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