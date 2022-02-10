100 однотипных сайтов-одностраничников

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок1006 просмотров
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Необходимо создать 100 сайтов-одностраничников.

  • Тематика - рецепты, инфобиз, здоровое питание, ЗОЖ, магия, нумерология, спорт, онлайн-обучение.
  • Дизайн - может быть не уникальным (могут быть копии уже существующих сайтов), главное, чтобы среди этих 100 сайтов не было двух одинаковых.
  • Контент (тексты) -  должен быть минимальным, но уникальным.
  • Движок - могут быть на конструкторе. Сайты нужно будет распаковать на наш хостинг.
  • Сроки - чем быстрее, тем лучше.
Примеры таких сайтов:

Дополнительная информация в ЛС.
2 года назад
iVengo24
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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