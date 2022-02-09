Дизайн сайта компании

Нужен сайт со структурой похожей на эту https://bezgranic.com.ua/, но изменённым дизайном
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка дизайна сайта компании и верстка (с адаптацией под мобильные устройства).
Сайт конкурентов в прикрепленном файле. Нужно что-то подобное, но лучше)))
Все предложения в проекте с ценой и сроком, в личку писать нет смысла.
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