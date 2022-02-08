Нужно доработать доску услуг на движке Unisite CMS https://hop.uz/ Также сменить дизайн (дизайн готовый уже есть). Пишите свои цены и сроки.
Сайт поиска исполнителей с личным кабинетом и приемом оплаты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка адаптивного сайта (mobile- веб) для поиска исполнителей на заказы.
подробное ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1omq5Ua8kqpsXsdFz7S5yRCBuFHGfus2vSfTIvxSoWj8/edit?usp=sharing
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