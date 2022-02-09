Сделать маркетплейс

Создать урезанный аналог данного сайта: [url=https://www.pipiads.com/ad-search/]https://www.pipiads.com/ad-search/[/url] Сайт ищет рекламу в ТикТок по заданному ГЕО и категории. Предоставлю личный кабинет на сайте, чтобы можно было посмотреть его функционал. Все функциии, которые необходимо реализовать, написаны в ТЗ, который я прикрепил в ...