Сделать маркетплейс

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок818 просмотров
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Сделать маркетплейс по типу b2b и b2c. (Под ключ)

только с портфолио 

Цену тоже писать в проект

2 года назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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