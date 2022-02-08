Сделать онлайн калькулятор для сайта

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Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок2090 просмотров
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Сайт на wp.

Необходимо создать квиз (Опросник) из нескольких шагов.

После ответа на последний вопрос, нужно сделать форму контактов.

Дизайн со своей стороны подготовлю.

2 года назад
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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