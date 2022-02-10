Создать логотип и сайт творческой студии

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок948 просмотров
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Нужно создать логотип и сайт в выбранной цветовой гамме для семейной студии ( творческие и кулинарные мастер-классы, театральная и художественная студия, обучение языкам, занятия с детьми) . сайт несложный,  желательно с возможностью впоследствии интегрировать CRM.  

2 года назад
guest_16444857161368
2 года в сервисе
Был
2 года назад