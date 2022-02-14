Онлайн-курс

Нужно создать логотип и сайт в выбранной цветовой гамме для семейной студии ( творческие и кулинарные мастер-классы, театральная и художественная студия, обучение языкам, занятия с детьми) . сайт несложный, желательно с возможностью впоследствии интегрировать CRM.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наталья, добрый день! У нас намечается новый проект — лендинг по запуску онлайн-курса, сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и срокам. ТЗ готово, лендинг примерно на 10-15 блоков + адаптивы. Заранее спасибо.
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