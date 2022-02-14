Онлайн-курс

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка136 просмотров
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Наталья, добрый день! У нас намечается новый проект — лендинг по запуску онлайн-курса, сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и срокам. ТЗ готово, лендинг примерно на 10-15 блоков + адаптивы. Заранее спасибо.

2 года назад
tanja8891
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
natalinasv
Наталья 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$250
14 дней
RUB
С Натальей делаем уже не первый проект. Работа опять сдана раньше срока на пару дней, что очень радует, Наталья всегда на связи, всегда даёт рекомендации по делу. Бонусом к работе Наталья сделала два баннера, что было очень приятно. Спасибо за сотрудничество, буду обращаться ещё!
Спасибо за интересный проект!