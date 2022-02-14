Онлайн-курс

С Натальей делаем уже не первый проект. Работа опять сдана раньше срока на пару дней, что очень радует, Наталья всегда на связи, всегда даёт рекомендации по делу. Бонусом к работе Наталья сделала два баннера, что было очень приятно. Спасибо за сотрудничество, буду обращаться ещё!