Программист (PHP, Full Stack: Laravel, Vue.js)

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки1063 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен опытный Full Stack разработчик для:

  • поддержка и доработка имеющихся интернет-магазинов компании
  • разработка нового крупного нишевого маркетплейса, с дальнейшей поддержкой и доработкой
Требования:

  • опыт работы Full Stack программистом
  • опыт работы на Laravel, а так же Vue.js + Nuxt.js
  • уверенное знание PHP+MySQL, умение разбираться в чужом коде
Обязанности:

  • создание и поддержка сайтов компании
Условия работы:

  • Можно как удаленно так и в офисе на Лыбедской, по желанию.
PHPLaravel
2 года назад
guest_16446596137019
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт и презентацию компании

    Необходимо сделать сайт и презентацию бренда электронных сигарет . Задачи , изучить рынок и конкурентов ниши . Дизайн , иконки , копирайтинг и тд все с вас . Что есть из материалов на данный момент ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • ИМ на вукомерс

    Шаблон с нуля по дизайну RTL раскладка Мультиязычность Модуль оплаты В остальном без экзотики Оставляйте ваши ИМ на вордпресс, ТЕЛЕГРАМ и примерный ценник

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт

    $200

    Создать сайт  - многостраничник.  ТЗ приложено отдельным файлом. Сроки - существенное условие договора. Сайт необходимо выполнить "под ключ" в течении 10 рабочих дней со всем наполнением и всем функционалом.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 100 однотипных сайтов-одностраничников

    Необходимо создать [b]100 сайтов-одностраничников[/b]. [list][*][b]Тематика[/b] - рецепты, инфобиз, здоровое питание, ЗОЖ, магия, нумерология, спорт, онлайн-обучение.[*][b]Дизайн[/b] - может быть [u]не уникальным[/u] (могут быть копии уже существующих сайтов), главное, чтобы среди этих 100 сайтов не было двух ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать логотип и сайт творческой студии

    Нужно создать логотип и сайт в выбранной цветовой гамме для семейной студии ( творческие и кулинарные мастер-классы, театральная и художественная студия, обучение языкам, занятия с детьми) . сайт несложный,  желательно с возможностью впоследствии интегрировать CRM.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    2 года назад