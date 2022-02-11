Лендинг 3-5 блоков, путешествия

Сделать с нуля сайт Городской портал С Рекламными блоками, категориями для доски обьявлений, парсингом для блока новостей,и с возможностью оплаты через сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать лендинг примерно на 3-5 блоков.
Тема: путешествия, горящие туры.
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