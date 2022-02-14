Создание интерактивной карты

$350
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки744 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Нужно создать интерактивную карту по ТЗ.  Предпочтительно WP. 

2 года назад
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт для психолога

    Разработка сайта для психолога, для женской аудитории. Интересуют наработки в этой тематике. Большой уклон на оформление и визуализацию поставленой задачи по графике. От исполнителя хотим увидеть опыт подобных проектов.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать сайт под ключ для шашлычной. Файлы со схемой и желаемым фирменным стилем прикреплены к заказу. Без ознакомления с ними на заявку не откликаться и не спамить. В отклике указывать ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Программист (PHP, Full Stack: Laravel, Vue.js)

    Нужен опытный Full Stack разработчик для: [list][*]поддержка и доработка имеющихся интернет-магазинов компании[*]разработка нового крупного нишевого маркетплейса, с дальнейшей поддержкой и доработкой[/list]Требования: [list][*]опыт работы Full Stack программистом[*]опыт работы на Laravel, а так же Vue.js + Nuxt.js[*]уверенное знание PHP+MySQL, ...

    PHPLaravel
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт компании по строительству заборов

    Ранее размещал проект на лендинг для этого проекта, но мы приняли решение делать сайт.  Итак, американская компания, DenFence строящая заборы для частных домовладельцев а так же корпоративных клиентов и государства нуждается в сайте.  1. Главная страница с ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сайт по турам-путешествиям

    $280

    Здравствуйте. Нужен сайт по мото турам. Дизайн сайта простой, есть прототип и полная структура. Особенность в том что на главной странице должен быть фон в формате видео.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    2 года назад