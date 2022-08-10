Сайт компании по строительству заборов

Сайты «под ключ»Завершен13 заявок839 просмотров
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Ранее размещал проект на лендинг для этого проекта, но мы приняли решение делать сайт. 

Итак, американская компания, DenFence строящая заборы для частных домовладельцев а так же корпоративных клиентов и государства нуждается в сайте. 

1. Главная страница с продуктами и формой обратной связи (возможно блок с текущей акцией) 

2. О компании (фото руководства и сотрудников компании, краткая информация) 

3. Опыт и отзывы

4. Дополнительные услуги

5. Контакты

Так же указываются ссылки на соцсети. 

Всё должно легко изменяться и добавляться (читай решение на готовом популярном движке). 

Дизайн сайта должен быть современным и сочитать одновременно тему защиты (безопасности) и экологичности. 

Срок реализации - 1 месяц. 

Весь контент с вас, ТЗ по контенту и примеры сайтов конкурентов предоставлю. 

2 года назад
Tokarev_Anton
Антон 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Dima811
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$1170
31 день
Дмитрий отличный профессионал, я надеюсь мне удастся поработать с ним в будущем. К сожалению война вмешалась в наши планы, и с моей стороны были задержки в принятии решений, возможно это смазало впечатление обо мне - но по работе Дмитрия совершенно никаких вопросов - 10/10
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