Сайт компании по строительству заборов

Ранее размещал проект на лендинг для этого проекта, но мы приняли решение делать сайт.

Итак, американская компания, DenFence строящая заборы для частных домовладельцев а так же корпоративных клиентов и государства нуждается в сайте.

1. Главная страница с продуктами и формой обратной связи (возможно блок с текущей акцией)

2. О компании (фото руководства и сотрудников компании, краткая информация)

3. Опыт и отзывы

4. Дополнительные услуги

5. Контакты

Так же указываются ссылки на соцсети.

Всё должно легко изменяться и добавляться (читай решение на готовом популярном движке).

Дизайн сайта должен быть современным и сочитать одновременно тему защиты (безопасности) и экологичности.

Срок реализации - 1 месяц.

Весь контент с вас, ТЗ по контенту и примеры сайтов конкурентов предоставлю.