Сайт компании по строительству заборов

Нужен аналогичный по функционалу сайт https://vipfish.ru/ Краткое ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ранее размещал проект на лендинг для этого проекта, но мы приняли решение делать сайт.
Итак, американская компания, DenFence строящая заборы для частных домовладельцев а так же корпоративных клиентов и государства нуждается в сайте.
1. Главная страница с продуктами и формой обратной связи (возможно блок с текущей акцией)
2. О компании (фото руководства и сотрудников компании, краткая информация)
3. Опыт и отзывы
4. Дополнительные услуги
5. Контакты
Так же указываются ссылки на соцсети.
Всё должно легко изменяться и добавляться (читай решение на готовом популярном движке).
Дизайн сайта должен быть современным и сочитать одновременно тему защиты (безопасности) и экологичности.
Срок реализации - 1 месяц.
Весь контент с вас, ТЗ по контенту и примеры сайтов конкурентов предоставлю.
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