Tokarev_Anton

Нужно сделать отображение картинок болле презентабельным, сейчас они мелкие и располагаются далеко от текста: http://putzpro.myinsales.ru/collection/shtukaturki Так же нужно немного отредактировать имеющийся банер на главной (изменить текст), и сделать в таком же формате еще ...