Tokarev_Anton

Требуется разработка сайта для компании DenFence, занимающейся строительством заборов. Сайт должен включать главную страницу с продуктами, информацию о компании, отзывы, дополнительные услуги и контакты. Дизайн должен отражать тематику безопасности и экологичности. Срок реализации - 1 месяц. Весь контент предоставляется.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать лендинг для компании, занимающейся установкой заборов. Сайт должен включать блоки с продукцией, форму обратной связи, отзывы, контакты и информацию о компании. Ожидается контент на английском языке, приоритет исполнителям с хорошим опытом. Ссылка на социальные сети также обязательна.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка двухстороннего принта для корпоративной одежды. На лицевой стороне изображение мощной шпаклевочной машины в стиле комиксов, а на обратной стороне - стилизованный логотип компании. Необходимо сделать яркий и запоминающийся дизайн.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Компании, по строительству заборов в США требуется разработка логотипа. Название компании DenFence (Производные от слов Denver и Fence, забор) Компания устанавливает деревянные, металлические и фермерские заборы в штате Колорадо, США. 90% заказчиков ...Завершен4 года назад
- $50
Для компании по строительству заборов в штате Колорадо г.Денвер требуется придумать название и сайт в зоне .com Слоган на английском как преимущество.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
Для отделочной компании требуется нарисовать и подготовить к печати полиграфическое изделие, с описанием технологии, опытом и тд. Фотоконтента достаточно, текстовый возможно требует рерайта.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать информационный сайт для компании, занимающейся отделкой мест общего пользования в жилых комплексах, торговых центрах. Это отделка паркингов, квартирных холлов и лестниц (подъездов). Собственно станиц на сайте не много - главная, технология, портфолио, ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать отображение картинок болле презентабельным, сейчас они мелкие и располагаются далеко от текста: http://putzpro.myinsales.ru/collection/shtukaturki Так же нужно немного отредактировать имеющийся банер на главной (изменить текст), и сделать в таком же формате еще ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Коллеги, прикладываю техническое задание. Прошу приложить к вашим заявкам примеры выполненных Вами "бизнес-сайтов".Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт8 лет назад
Компании, продающей строительные материалы и решения, нужен сайт под ключ, с написанием статей, визуальным контентом и т.д. Объем - около 20 страниц + блог. Логотип, и общее представление о стиле имеется. Формат - информационно ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется предоставить макет для рекламного щита 3х6. На черном фоне, белыми буквами следующий текст: "ШТУКАТУРКА. СТЯЖКА" "БЫСТРО" "ТЕЛЕФОН" С выравниванием по центру. Естественно задача чтобы текст нормально читался из ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Нужно разработать и реализовать дизайн лендинга для строительной компании. Все подробности - лично исполнителюДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Уважаемые коллеги, просьба отзываться только тех фрилансеров, которые имеют подтвержденный опыт в разработке фирменного стиля и лендингов. Спасибо. Компания открывает новое направление - штукатурка помещений для частных клиентов: дома, коттеджи, квартиры. Сайт ...Завершен9 лет назад
Добрый день. Задача: разработка дизайн-проекта типовой отделки квартир для жилого комплекса. Всего 10 планировок, студия, 1, 2, 3х комнатные квартиры. Дизайн должен включать в себя электрику, освещение, план расстановки мебели. Отделочные материалы, ...3D-графика36 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется придумать название для нового бренда на рынке отделки новостроек. Концепт компании: коробочные (типовые) решения для квартир в новостройках. Логотип вероятно как то будет связан с ремонтом и картонной коробкой, в которой он будет ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Для главной страницы компании, занимающейся продажей строительных материалов требуется иллюстрация, которая собственно и будет являться единственным элементом главной страницы. Задумка: пользователь попадает на главную страницу, и перед ним появляется выбор: - частный клиент ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для новой торговой компании в сфере строительных материалов требуется логотип, для дальнейшего использования на визитках, на сайте и в колонтитулах коммерческих предложений. Название компании: "ТК(Торговая Компания) Компонент" Сайт компании: komponente.ru (нем.) Сфера ...Завершен13 лет назад
Доброе время суток. Для онлайн игры требуется создать главную страницу, солидная "шапка", с двумя нарисованными противоположностями, свет и тьма (игровые герои), в центре логотип с легким флешем. Ниже новостная лента, рейтинги, авторизация и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Добрый день уважаемые пользователи. Изложу несколько требований к кандидатам на исполнение, после чего отмечу несколько тезисам по работе и оплате. От кандидатов требуется: 1. Знакомство с игрой Бойцовский клуб (combats.com) образца 2004-2009 ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $300
Требуется нарисовать центральную плащадь + 3 улицы с постройками для онлайн игры, типа "Бойцовский клуб". Среди строений: бойцовский клуб, почта, магазины, аукцион, зоомагазин, ремонтная мастерская, 8 входов в "данжи", валютный магазин и многое-многое другое. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад