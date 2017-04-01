Tokarev_Anton

Антон Tokarev_Anton

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1170
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сайт компании по строительству заборов

    Требуется разработка сайта для компании DenFence, занимающейся строительством заборов. Сайт должен включать главную страницу с продуктами, информацию о компании, отзывы, дополнительные услуги и контакты. Дизайн должен отражать тематику безопасности и экологичности. Срок реализации - 1 месяц. Весь контент предоставляется.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг для компании по строительству заборов

    Необходимо создать лендинг для компании, занимающейся установкой заборов. Сайт должен включать блоки с продукцией, форму обратной связи, отзывы, контакты и информацию о компании. Ожидается контент на английском языке, приоритет исполнителям с хорошим опытом. Ссылка на социальные сети также обязательна.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Принт для корпоративной футболки/свитшота в стиле комиксов

    Требуется разработка двухстороннего принта для корпоративной одежды. На лицевой стороне изображение мощной шпаклевочной машины в стиле комиксов, а на обратной стороне - стилизованный логотип компании. Необходимо сделать яркий и запоминающийся дизайн.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип строительной компании

    $100

    Компании, по строительству заборов в США требуется разработка логотипа. Название компании DenFence (Производные от слов Denver и Fence, забор) Компания устанавливает деревянные, металлические и фермерские заборы в штате Колорадо, США. 90% заказчиков ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нейминг (сайт, компания)

    $50

    Для компании по строительству заборов в штате Колорадо г.Денвер требуется придумать название и сайт в зоне .com  Слоган на английском как преимущество.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн полиграфии (альбом презентация + портфолио)

    Для отделочной компании требуется нарисовать и подготовить к печати полиграфическое изделие, с описанием технологии, опытом и тд. Фотоконтента достаточно, текстовый возможно требует рерайта.

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт под ключ для строительной компании

    Требуется разработать информационный сайт для компании, занимающейся отделкой мест общего пользования в жилых комплексах, торговых центрах. Это отделка паркингов, квартирных холлов и лестниц (подъездов). Собственно станиц на сайте не много - главная, технология, портфолио, ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшие изменения в шаблоне дизайна insales

    Нужно сделать отображение картинок болле презентабельным, сейчас они мелкие и располагаются далеко от текста: http://putzpro.myinsales.ru/collection/shtukaturki Так же нужно немного отредактировать имеющийся банер на главной (изменить текст), и сделать в таком же формате еще ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка интернет-сайта "под ключ"

    Компании, продающей строительные материалы и решения, нужен сайт под ключ, с написанием статей, визуальным контентом и т.д. Объем - около 20 страниц + блог. Логотип, и общее представление о стиле имеется. Формат - информационно ...

    Написание статей
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочный макет для щита 3х6

    Требуется предоставить макет для рекламного щита 3х6. На черном фоне, белыми буквами следующий текст: "ШТУКАТУРКА. СТЯЖКА" "БЫСТРО" "ТЕЛЕФОН" С выравниванием по центру. Естественно задача чтобы текст нормально читался из ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нейминг, логотип, лендинг

    Уважаемые коллеги, просьба отзываться только тех фрилансеров, которые имеют подтвержденный опыт в разработке фирменного стиля и лендингов. Спасибо. Компания открывает новое направление - штукатурка помещений для частных клиентов: дома, коттеджи, квартиры. Сайт ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка типовых дизайн проектов

    Добрый день. Задача: разработка дизайн-проекта типовой отделки квартир для жилого комплекса.  Всего 10 планировок, студия, 1, 2, 3х комнатные квартиры. Дизайн должен включать в себя электрику, освещение, план расстановки мебели. Отделочные материалы, ...

    3D-графика36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нейминг + слоган для строительной компании

    Требуется придумать название для нового бренда на рынке отделки новостроек. Концепт компании: коробочные (типовые) решения для квартир в новостройках. Логотип вероятно как то будет связан с ремонтом и картонной коробкой, в которой он будет ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Иллюстрация для главной страницы

    $100

    Для главной страницы компании, занимающейся продажей строительных материалов требуется иллюстрация, которая собственно и будет являться единственным элементом главной страницы. Задумка: пользователь попадает на главную страницу, и перед ним появляется выбор: - частный клиент ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа + визитки

    $100

    Для новой торговой компании в сфере строительных материалов требуется логотип, для дальнейшего использования на визитках, на сайте и в колонтитулах коммерческих предложений. Название компании: "ТК(Торговая Компания) Компонент" Сайт компании: komponente.ru (нем.) Сфера ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Главная страница + графический контент

    Доброе время суток. Для онлайн игры требуется создать главную страницу, солидная "шапка", с двумя нарисованными противоположностями, свет и тьма (игровые герои), в центре логотип с легким флешем. Ниже новостная лента, рейтинги, авторизация и ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копия онлайн игры

    $10000

    Добрый день уважаемые пользователи. Изложу несколько требований к кандидатам на исполнение, после чего отмечу несколько тезисам по работе и оплате. От кандидатов требуется: 1. Знакомство с игрой Бойцовский клуб (combats.com) образца 2004-2009 ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать интерфейс игры

    $300

    Требуется нарисовать центральную плащадь + 3 улицы с постройками для онлайн игры, типа "Бойцовский клуб". Среди строений: бойцовский клуб, почта, магазины, аукцион, зоомагазин, ремонтная мастерская, 8 входов в "данжи", валютный магазин и многое-многое другое. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dima811
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1170
10 баллов
3 года назад
Сайт компании по строительству заборов
Хороший заказчик!
Дмитрий отличный профессионал, я надеюсь мне удастся поработать с ним в будущем. К сожалению война вмешалась в наши планы, и с моей стороны были задержки в принятии решений, возможно это смазало впечатление обо мне - но по работе Дмитрия совершенно никаких вопросов - 10/10
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
4 года назад
Логотип строительной компании
Сотрудничество прошло успешно - быстрое принятие решения и оплата. Спасибо за проект!
Ольга сдала работу раньше запланированных сроков. Цена за работу была ниже объявленного бюджета. Предложенные правки были внесены за 5 минут. Ну чем не идеальный исполнитель? Рекомендую.
Ответный отзыв
Ky3MuT4
Денис 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нейминг (сайт, компания)
Довольно быстрая проверка задания и оплата. Благодарю за Ваш выбор, рад, что оказался полезен!)
Денис хорошо понял ожидания и быстро предложил название, которое и было принято. Спасибо.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Лендинг строительной компании
Сотрудничеством доволен, все отлично. Спасибо за проект!
Не первый раз обращаюсь к Алексею, и каждый раз он радует меня не только качеством работы и пониманием заказчика, но и огромным терпением, которое бывает необходимо, при работе с таким заказчиком как я ;) Я уверен что мы еще поработаем, и надеюсь не раз. Рекомендую!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
30 минут назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Срочный макет для щита 3х6
Спасибо большое Антону, за возможность поработать по проекту. От сотрудничества остались очень положительные впечатления. Антон очень вежливый и порядочный заказчик. Задание было понятным, оплата произведена вовремя и в полном объеме. Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы. Мои наилучшие рекомендации!
Супер оперативно. Очень приятная девушка, и отличный специалист! Рекомендую!
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