Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать сайт под ключ для шашлычной.

Файлы со схемой и желаемым фирменным стилем прикреплены к заказу.

Без ознакомления с ними на заявку не откликаться и не спамить.

В отклике указывать срок, очень важно так как это подарок на Д.Р.

Способ оплаты только на карту или битки.

ОПЛАТА 100 % ЗА КАЖДЫЙ ЭТАП, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОБРАЗЦОМ С ВОДНЫМИ ЗНАКАМИ ИЛИ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА.