Здравствуйте! Нужно создать сайт, аналогичный https://restproperty.ru/turkey/ на движке wordpress. Без наполнения. Только структура. 2 важных дополнения: 1) к каждому объекту обязательно должен быть блок с расположением на карте; 2) возможность обвить видео обзор. Жду ценовых предложений. Спасибо!
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы https://www.eldorado.gg/
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