Создать сайт на workpress (только Украина), оплата только Приватбанк

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок1558 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно создать сайт, аналогичный https://restproperty.ru/turkey/ на движке wordpress.

Без наполнения.

Только структура.

2 важных дополнения:

1) к каждому объекту обязательно должен быть блок с расположением на карте;

2)  возможность обвить видео обзор.

Жду ценовых предложений.

Спасибо!

2 года назад
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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