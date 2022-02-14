Создать сайт на workpress (только Украина), оплата только Приватбанк

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать сайт под ключ для шашлычной. Файлы со схемой и желаемым фирменным стилем прикреплены к заказу. Без ознакомления с ними на заявку не откликаться и не спамить. В отклике указывать ...