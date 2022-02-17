Создать сайт

$156
Сайты «под ключ»Завершен25 заявок644 просмотра
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Нужно создать профессиональный сайт визажиста-стилиста

2 года назад
an0therrrrrrrr
27 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
2 года назад
$156
3 дня
Очень довольна работой Руслана, знающий специалист. Все четко по тз и в сроки. Сделал сайт визажиста под ключ. Постоянно на связи, много полезных советов. Готовый продукт очень порадовал. Руслан, спасибо вам за профессионализм, уже дала на вас рекомендацию коллегам!
Спасибо большое Елене за доверие к поставленной задаче! Техническое задание составила четко и конкретно. Было интересно работать с творческой натурой! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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