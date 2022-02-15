antaresfighter

Веб-дизайн уровня AWWWARDS / Сайт под ключ / Дизайн мобильных приложений

Опыт в сфере IT - более 5 лет.

За это время было реализовано большое множество коммерческих проектов.

В их числе крупные интернет-магазины, коммерческие сайты известных компаний, веб-платформы, мобильные приложения и пр.

Оказываю услуги в следующих направлениях:

- Веб-дизайн (Figma) уровня AWWWARDS

- Верстка HTML/CSS (Pixel Perfect)

- Wordpress, Opencart

- Логотипы, баннера для соцсетей/рекламы и тд

Максимально адекватное соотношение цены и качества. Всегда на связи и также дорожу отношениями с клиентами. Буду рад взаимному сотрудничеству :)