Юрий справился с задачей (найти баг в работе скрипта на vue.js на сайте) за пару часов, там, где не справились четыре исполнителя до него, и оставил очень положительные впечатления от сотрудничества и общения как настоящий профессионал. Обязательно буду обращаться еще по схожим задачам, однозначно рекомендую.