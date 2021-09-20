cpukiller

Юрий Хомич cpukiller

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик програмного обеспечения Unity, Vue, php

Работаю з CMS Modx Bitrix Drupal с фреймворками Unity, Vue js разрабатывал REST API на Strapi + Mysql есть робочий проект на 137 000 товаров и 2 000 000 рекордов в базе.

Отзывы заказчиков

shturn
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Исправить работу формы на сайте
AJAXJavaScriptVue.js
Юрий справился с задачей (найти баг в работе скрипта на vue.js на сайте) за пару часов, там, где не справились четыре исполнителя до него, и оставил очень положительные впечатления от сотрудничества и общения как настоящий профессионал. Обязательно буду обращаться еще по схожим задачам, однозначно рекомендую.
Професиональные ребята приятно работать и общаться РЕКОМЕНДУЮ!
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