Люди, которые думают, что ненавидят компьютеры, на самом деле ненавидят плохих программистов.

👍 Дизайн сделанный на совесть. WORDPRESS/WIX/TILDA

👋 Привет!

Меня зовут Дмитрий мне 22 года. Живу в городе Ужгород, Украина. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. Разрабатываю сайты любого типа на CMS более 1 года. Кайфую я от этого делаю и ничего с этим не поделаешь.

Делаю: логотипы, сайты на Tilda/wix/wordpress, креативы, дизайн, видеомонтаж, фотошоп.

Инструменты: WordPress/Elementor, Adobe Photoshop, Tilda,Wix, Sony Vegas Pro, Adobe Illustrator.

李 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

Все правки бесплатные!

 Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готов обсудить заказ, но иили. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!