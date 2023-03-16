Люди, которые думают, что ненавидят компьютеры, на самом деле ненавидят плохих программистов.
👍 Дизайн сделанный на совесть. WORDPRESS/WIX/TILDA
👋 Привет!
Меня зовут Дмитрий мне 22 года. Живу в городе Ужгород, Украина. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. Разрабатываю сайты любого типа на CMS более 1 года. Кайфую я от этого делаю и ничего с этим не поделаешь.
Делаю: логотипы, сайты на Tilda/wix/wordpress, креативы, дизайн, видеомонтаж, фотошоп.
Инструменты: WordPress/Elementor, Adobe Photoshop, Tilda,Wix, Sony Vegas Pro, Adobe Illustrator.
李 Честность, откровенность и пунктуальностьВсегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.
Все правки бесплатные!
Обсуждаю заказ с удовольствиемВсегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!
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