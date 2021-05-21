Разработать сервис формирования персонального профиля аспиранта.

День добрый,буду как типичный заказчик,не знаю чего хочу. Программа нужна для диплома,тз нет,надо сделать чтобы хоть как то работала, не выглядела слишком простой,а так все равно,будет это сайт или вебприложение, или просто приложение,да хоть в Visual Studio сделайте,ток сделайте,сроки ограничены.

Если при этом вы ещё можете написать главы дипломной работы 1-2 по практической части,вообще шикарно.

ТЗ особого тоже нет,только так:

Профиль аспиранта должен содержать:ФИО, группу, оценки с предметами, контакты, место жительства, достижения. Что то он должен сам иметь возможность корректировать, что-то деканат, что-то преподаватель.