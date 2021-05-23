Разработка системы "менеджер муз. групп"

Общие требования к программному коду:

- наличие объектной декомпозиции предметной области, оказывается в представлении основных сущностей в виде классов и отношений между ними;

- отделение логики решения задачи от интерфейса - основные классы, описывающие предметную область, должны быть отделены от классов, реализующих меню или графический интерфейс с пользователем

- желательно использовать иерархию классов для создания единого интерфейса обработки совместных понятий предметной области;

- избежание использования глобальных переменных и функций, вместо них следует создавать собственные классы-контейнеры (по возможности полиморфные) для обработки множества объектов одного класса (или иерархии классов), содержащие необходимые методы, переменные такого контейнера - динамический массив или динамический список о объектов или указателей на объекты соответствующего типа;

- переменные класса, принимают значения из определенного диапазона, реализовать как переменные перерахувального типа enum (например, дни недели, цвет ячеек, тип шахматных фигур и др.)

- чтение и запись данных в файлы;

- реализация обработки ошибок с помощью иерархии классов-исключений

данные должны записываться и читаться из файла, запрещается использовать для хранения данных возможности СУБД;

файлы для тестирования кода должны быть содержательными, содержать достаточно записей для проверки всех функциональных возможностей программы.

Программа не должна терять работоспособности ни при каких, даже некорректных, действиях пользователя. Всякие действия, угрожающие потерей информации, должны быть подтверждены пользователем. Вводимая, везде, где это возможно, поддается логическому обеспечению целостности данных. При любых действиях пользователя не должны теряться данные или их целостность (некорректность индексов, потеря ссылок в связях после удаления-добавления записей и т. Д.).

Должны быть реализованы все функции, указанные в задании на лабораторную работу.

Вариант 12. Менеджер музыкальных групп. Разработать программную систему,

предназначенную для менеджера музыкальных групп. Такая система должна

обеспечивать хранение сведений о группах, включающих название группы,

год образования и страну, состав исполнителей, положение в последнем хит-параде;

репертуар группы. Сведения о каждой песне из репертуара группы это ее название,

композитор, автор текста. Необходимо также хранить данные о последней

гастрольную поездку каждой группы: название гастрольной программы, названия

населенных пунктов, дата начала и окончания выступлений, средняя цена билета

(Зависит от места выступления и положения группы в хит-параде).

Должны быть созданы обобщенные списки:

сведения о группах;

сведения о песнях;

сведения о гастролях.

Дата задается в пределах одного месяца.

Менеджеру могут понадобиться следующие сведения:

какие песни исполнялись на гастролях заданной группы;

какие группы исполняют песни заданного композитора;

автор текста, композитор и дата создания песни с данным названием, в

репертуар которой группы она входит;

репертуар наиболее популярной группы;

место и продолжительность гастролей группы по заданной названием;

какие песни выполняет заданный певец.

Должна быть предусмотрена возможность добавления и удаления песен в

заданную группу.