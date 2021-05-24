Программа. Визуализация движения планетарного механизма в среде вижуал

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Закрыт1 заявка965 просмотров

необходимо: ⦁ Написать Windows-приложение, позволяющее сделать визуализацию движения механизма в режиме виртуального времени.

⦁ Предусмотреть возможность построения траекторий движения выбранных пользователем точек соприкосновения колес.

⦁ Предусмотреть возможность моделирования движения механизмов, которые состоят из 2-х или 3-х колес.

4 года назад
guest_16219287398785
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алекс
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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