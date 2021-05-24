Необходимо написать функцию для Django на Python по принципу: def json_out(x, y, z): ... return json_ansver Дано на входе функции: ...
Программа. Визуализация движения планетарного механизма в среде вижуал
необходимо: ⦁ Написать Windows-приложение, позволяющее сделать визуализацию движения механизма в режиме виртуального времени.
⦁ Предусмотреть возможность построения траекторий движения выбранных пользователем точек соприкосновения колес.
⦁ Предусмотреть возможность моделирования движения механизмов, которые состоят из 2-х или 3-х колес.
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