Парсер Live-данных спорт. событий букмекерских контор + обработка

Извините за возможную не грамотность относительно терминов и понятий, я не разработчик. Требуется написать парсер для работы сразу с несколькими линиями бк в "лайве". С целью выявления разницы во времени на одни и те же события. События при которых букмекер закрывает Live - линию (прекращает приём ставок) Такие как гол, травма, перерыв, штраф и другие. Работаем с футболом и хоккеем. Соответственно важно что бы парсер различал все эти события. Должен быть интуитивно понятный интерфейс с возможностью задавать пользовательские параметры. Подробнее при личном общении, есть нюансы. Важно! Опыт в данной нише крайне важен! Желательно, чтобы соискатель разбирался в принципах работы букмекерских API. Хотя бы поверхностно понимал специфику беттинга. Спасибо!