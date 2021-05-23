Сборка плагина OpenVDBForUnity для Unity

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Нужно собрать плагин для Unity из исходников

https://github.com/karasusan/OpenVDBForUnity/wiki/How-to-build-the-native-plugin

Инструменты: cmake, conan

Конечный результат желательно чтобы был готовый файл .unitypackadge

Unity
4 года назад
MChislov
Максим 
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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