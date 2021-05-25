Надо написать 3 небольшие програмки на языке Assembler: 1. На языке ассемблера INTEL -86 разработать программу нахождения квадратного корня из целых чисел. 2. Составить программу задержки на 20 тактов. 3. Составить программу ...
Написать функцию для Django на Python
Необходимо написать функцию для Django на Python по принципу:
def json_out(x, y, z):
...
return json_ansver
Дано на входе функции:
1. Переменные x, y
2. Список (переменная z) предварительно извлеченный из БД в следующем составе:
- Имя
- Фамилия
- Отчество
Результат должен быть форматирован в JSON таким образом:
{
"country": "данные переменной x",
"city": "данные переменной y",
"people": {
"rec0": [
"фамилия первого элемента списка(z)",
"имя первого элемента списка(z)",
"отчество первого элемента списка(z)"
],
"rec1": [
"фамилия второго элемента списка(z)",
"имя второго элемента списка(z)",
"отчество второго элемента списка(z)"
],
"rec2": [
"фамилия третьего элемента списка(z)",
"имя третьего элемента списка(z)",
"отчество третьего элемента списка(z)"
]
.... И так далее, записей по количеству элементов списка
}
}
Пример вывода строго в следующем виде:
{"country":"Russia","city":"SPB","people":{"rec0":["Иванов","Иван","Иванович"],"rec1":["Петров","Петр","Петрович"],"rec2":["Сидоров","Сидор","Сидорович"]}}
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $15Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен разработчик для написания бота. С опытом разработки.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую! Нужна программа, которая сможет быстро оповещать по СМС о том, что в Телеграмм или Емайл поступило сообщение. *Не всегда есть возможность быстро прочитать сообщение в Телеграмме или по ...Закрыт4 года назад
Нужно собрать плагин для Unity из исходников https://github.com/karasusan/OpenVDBForUnity/wiki/How-to-build-the-native-plugin Инструменты: cmake, conan Конечный результат желательно чтобы был готовый файл .unitypackadgeЗакрыт4 года назад
Разработать по технологии ПЛИС устройство размещения задач между процессорами кубической топологии по имеющемуся алгоритму (уровень сложности - университетская работа) с учетом отказов процессоров и межпроцессорных связей. Устройство создается по примеру, нужно кое-что изменить по аналогии. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый вечер! Нужна программа, которая сможет быстро оповещать по СМС о том, что в Телеграмм поступило сообщение. *Не всегда есть возможность быстро прочитать сообщение в Телеграмме, поэтому ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Общие требования к программному коду: - наличие объектной декомпозиции предметной области, оказывается в представлении основных сущностей в виде классов и отношений между ними; - отделение логики решения задачи от интерфейса - основные классы, ...Закрыт4 года назад
Разработать по технологии ПЛИС устройство размещения задач между процессорами по имеющемуся алгоритму(уровень сложности - университетская работа). Устройство создается по примеру, нужно кое-что изменить по аналогии. И после промоделировать в Xilinx(или ...Закрыт4 года назад
- $23
Имеется руководство пользователя с экранными формами и описанием логики работы, нужно построить следующие диаграммы: диаграмма компонентов диаграмма развертывания диаграмма классов диаграмма состояний диаграмма деятельностиЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать RTMP сервер (можно взять готовые исходники-проект) - дописать API для настройки и редирект на др. RTMP сервера. На Linux или Windows?Закрыт4 года назад