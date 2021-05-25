Написать функцию для Django на Python

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Завершен1 заявка562 просмотра

Необходимо написать функцию для Django на Python по принципу:

def json_out(x, y, z):

﻿...

﻿return json_ansver

Дано на входе функции:

1. Переменные x, y

2. Список (переменная z) предварительно извлеченный из БД в следующем составе:

- Имя

- Фамилия

- Отчество

Результат должен быть форматирован в JSON таким образом:

{

"country": "данные переменной x",

"city": "данные переменной y",

"people": {

"rec0": [

"фамилия первого элемента списка(z)",

"имя первого элемента списка(z)",

"отчество первого элемента списка(z)"

],

"rec1": [

"фамилия второго элемента списка(z)",

"имя второго элемента списка(z)",

"отчество второго элемента списка(z)"

],

"rec2": [

"фамилия третьего элемента списка(z)",

"имя третьего элемента списка(z)",

"отчество третьего элемента списка(z)"

]

.... И так далее, записей по количеству элементов списка

}

}

Пример вывода строго в следующем виде:

{"country":"Russia","city":"SPB","people":{"rec0":["Иванов","Иван","Иванович"],"rec1":["Петров","Петр","Петрович"],"rec2":["Сидоров","Сидор","Сидорович"]}}

DjangoPython
4 года назад
guest_16218986328873
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sthamm
Штамм 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
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sthamm
Штамм 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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