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ПО для контроля работоспособности локальных сетей
Здравствуйте, интересует программный продукт - для контроля работоспособности локальных сетей. Необходимо для дипломной работы или улучшенная его версия, взяв при этом уже имеющийся и что-то в нем исправив, или написание с нуля. Времени до 22 июня. 22 июня сдача дипломной работы. Просьба чтобы был продукт написан понятно, чтобы можно было в нем разобраться, описать его модификацию - что улучшено в сравнении с уже имеющимися.
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