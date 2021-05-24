ПО для контроля работоспособности локальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1446 просмотров

Здравствуйте, интересует программный продукт - для контроля работоспособности локальных сетей. Необходимо для дипломной работы или улучшенная его версия, взяв при этом уже имеющийся и что-то в нем исправив, или написание с нуля. Времени до 22 июня. 22 июня сдача дипломной работы. Просьба чтобы был продукт написан понятно, чтобы можно было в нем разобраться, описать его модификацию - что улучшено в сравнении с уже имеющимися.

4 года назад
guest_16150202683139
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алекс
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад