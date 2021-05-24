ПО для контроля работоспособности локальных сетей

Здравствуйте, интересует программный продукт - для контроля работоспособности локальных сетей. Необходимо для дипломной работы или улучшенная его версия, взяв при этом уже имеющийся и что-то в нем исправив, или написание с нуля. Времени до 22 июня. 22 июня сдача дипломной работы. Просьба чтобы был продукт написан понятно, чтобы можно было в нем разобраться, описать его модификацию - что улучшено в сравнении с уже имеющимися.