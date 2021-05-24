Написать программу на языке программирования python

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Закрыт1 заявка1189 просмотров

Построить агент-ориентированную модель дорожного движения на основе клеточных автоматов с учетом внешних эффектов (парковка машин на УДС, экстремальные погодные условия и т.п.) и современных экономических механизмов. Реализация нужна языке python 3.6+

Python
4 года назад
guest_1621934372106
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Заявки фрилансеров

Алекс
 
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