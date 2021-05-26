Завдання: Підрахувати число елементів матриці Q(9 х 11), залишок від ділення яких на п’ять дорівнює одиниці. Програма повинна виконувати такі функції: Уведення розміру вихідних матриці чи вектора.Формування масиву (матриці) за допомогою бібліотекових ...
Программа на си
Завдання: Створити однонаправлений список, що складається з додатних і від’ємних чисел типу float. Вставити після кожного від’ємного числа елемент зі значенням 0.
Постановка першого завдання¶Для того, щоб створити список, потрібно створити спочатку перший елемент списку, а потім у циклі додати до нього інші елементи. Додавання може виконуватися як на початок, так і в кінець списку. Має бути визначена ознака кінця формування списку. Не можна задавати спочатку кількість елементів списку.Для зручності роботи і правильного пересування по списку рекомендується працювати з трьома вказівниками:
- head — вказівник на голову списку;
- current — вказівник на поточний елемент списку;
- tail — вказівник на останній елемент списку.
- створення списку;
- додавання елемента в список:
- у початок списку;
- у кінець списку;
- після елемента з заданим номером;
- після елемента з заданим ключем;
- видалення елемента зі списку:
- з початку списку;
- з кінця списку;
- із заданим номером;
- із заданим ключем;
- виведення вмісту списку на екран;
- упорядкування елементів списку за вибраною ознакою.
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