Программа на си

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Завершен1 заявка582 просмотра

Завдання: Створити однонаправлений список, що складається з додатних і від’ємних чисел типу float. Вставити після кожного від’ємного числа елемент зі значенням 0.

Постановка першого завданняДля того, щоб створити список, потрібно створити спочатку перший елемент списку, а потім у циклі додати до нього інші елементи. Додавання може виконуватися як на початок, так і в кінець списку. Має бути визначена ознака кінця формування списку. Не можна задавати спочатку кількість елементів списку.Для зручності роботи і правильного пересування по списку рекомендується працювати з трьома вказівниками:

  • head — вказівник на голову списку;
  • current — вказівник на поточний елемент списку;
  • tail — вказівник на останній елемент списку.
Постановка другого завданняДля кожного варіанту потрібно взяти шаблон структури із варіанту для Лабораторної роботи №5 з відповідним номером.У кожному варіанті потрібно виконати всі дії зі структурами, перераховані в попередній роботі, з урахуванням технології роботи з однозв’язним списком, розміщеним у динамічній пам’яті. Написану програму потрібно доповнити функціями з наступних пунктів.Для кожного з варіантів завдання потрібно розробити такі функції:
  • створення списку;
  • додавання елемента в список:
    • у початок списку;
    • у кінець списку;
    • після елемента з заданим номером;
    • після елемента з заданим ключем;
  • видалення елемента зі списку:
    • з початку списку;
    • з кінця списку;
    • із заданим номером;
    • із заданим ключем;
  • виведення вмісту списку на екран;
  • упорядкування елементів списку за вибраною ознакою.
Виведення вмісту списку (за відповідним пунктом меню) потрібно виконати у вигляді таблиці, стовпці якої відповідають полям шаблону варіанту структури, а рядки — вмісту кожного екземпляра структури зі сформованого списку. Поля під час виведення повинно бути відформатовано за допомогою табуляції.
4 года назад
lilpediaa
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
супер!
Чёткое задание, высокий актив!

Заявки фрилансеров

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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