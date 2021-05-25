Программа на си

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Завдання: Підрахувати число елементів матриці Q(9 х 11), залишок від ділення яких на п’ять дорівнює одиниці.

Програма повинна виконувати такі функції:

  • Уведення розміру вихідних матриці чи вектора.
  • Формування масиву (матриці) за допомогою бібліотекових функцій malloc() або calloc().
  • Заповнення масивів випадковими числами 0-100.
  • Формування нового масиву для результату.
  • Виведення на екран масиву й результату.
  • Видалення масивів за допомогою бібліотекової функції free().
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